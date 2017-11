VIDEO: Gasontploffing slaat 5,5 meter diepe krater in Michigan

Bron: KameraOne, Detroit Free Press

Een bewakingscamera filmde eergisteravond hoe een gasleiding ontplofte in de Amerikaanse staat Michigan. Het ongeluk gebeurde in Orion Township, waar de ontploffing een 5,5 meter diepe krater sloeg. Volgens getuigen klonk het gaslek als de straalmotor van een vliegtuig. Chris Barnett van de lokale autoriteiten zegt dat de vlammenzee immens was, met een breedte van 30 tot 45 meter en een hoogte tot 60 meter. De vlammen waren zo'n 50 kilometer ver te zien. De oorzaak wordt onderzocht, maar alleszins is duidelijk dat een stalen pijp van meer dan een halve meter in diameter het begaf. Het vuur doofde uit nadat de toevoer werd afgesloten. Er zouden geen gewonden zijn gevallen.

