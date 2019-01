VIDEO. Gangsters gevat doordat de motorkap van hun vluchtauto plots open vliegt DVDA

18 januari 2019

15u02 0

Drie gangsters die in Texas (VS) op de vlucht waren na een bankoverval, konden gevat worden doordat hun motorkap tijdens het rijden plots openging. De politie zat de mannen tijdens de vlucht op de hielen. Wanneer de dieven noodgedwongen moesten stoppen, namen ze de benen. De politie was echter vlakbij en kon hen snel inrekenen. De misdadigers werden al langer gezocht voor een reeks bankovervallen. Hun vierde en vrouwelijke compagnon kon eerder al worden ingerekend.