VIDEO. Franse ‘Spider-Man’ beklimt zonder zekering toren van 47 verdiepingen in Manilla KVDS

29 januari 2019

15u35

Bron: AFP 0 De Franse gebouwenbeklimmer Alain Robert (56) heeft weer toegeslagen. De man die bekend werd door zonder zekering gebouwen te beklimmen zoals de Eiffeltoren in Parijs en de Empire State Building in New York, waagde zich nu aan een van de hoogste torens van de Filipijnse hoofdstad Manilla.

Robert – die ook wel de Franse ‘Spider-Man’ genoemd wordt – koos de GT Tower uit voor zijn nieuwste stunt. Die is 47 verdiepingen hoog. Hij veroorzaakte flink wat bekijks, zowel op de grond als in het gebouw zelf. Daar zagen medewerkers tot hun verrassing plots iemand langs de buitenkant omhoog klauteren. Beelden van de beklimming werden vlot gedeeld op sociale media.

Leven

“Dit is mijn weg, het is mijn manier van leven”, zei hij toen hij 2 uur later weer op de grond stond. “Het is even belangrijk voor me als eten en slapen. Ik heb het nodig. Het houdt me in leven.”





De politie dacht er duidelijk anders over en pakte hem op toen hij weer beneden was. Hij wordt beschuldigd van het verstoren van de openbare orde.





Robert beklom al meer dan 100 gebouwen zonder enige vorm van zekering. Hij heeft daarmee een wereldrecord op zijn naam. In juni vorig jaar werd hij nog onderschept toen hij een wolkenkrabber beklom in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Hij zat al halfweg de Lotte World Tower van 123 verdiepingen toen de beveiliging hem naar beneden dwong.

De avonturen van de man zijn niet zonder risico’s. Robert maakte naar eigen zeggen al 7 keer een zware val. In september 1982 raakte een touw los tijdens een rappel en viel hij 20 meter naar beneden. Hij lag 5 dagen in coma. Zijn stunts maakten hem intussen 66 procent invalide. Hij werd ook al verscheidene keren opgepakt.