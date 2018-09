VIDEO. Frankrijk verdeeld nadat buschauffeur jongen in gezicht slaat ADN

20 september 2018

14u55

Bron: BBC, Le Parisien 5 Een virale video waarin te zien is hoe een buschauffeur een 12-jarige jongen een mep in het gezicht geeft, verdeelt de Fransen. Velen vinden het simpelweg niet kunnen dat de chauffeur een kind slaat, anderen verdedigen zijn uithaal.

Het incident gebeurde op 13 september in Arcueil, een zuidelijke buitenwijk van Parijs. De jongen liep aan een drukke halte uit het niets de straat op, om zijn bus te nemen. Een net passerende buschauffeur moest vol in de remmen.

"Ta gueule, vas-y, avance"

Toen die geschrokken vanuit zijn bus riep dat de jongen uit zijn doppen moest kijken, reageerde de tiener met “Hou je mond, ga verder, ga!”. Op videobeelden van een omstander is te zien hoe de chauffeur daarop uit zijn bus stapt en het kereltje een klap in het gezicht geeft. De opgejutte en verbouwereerde jeugd die alles ziet gebeuren, schreeuwt het uit.

"Niet normaal om een kind te slaan"

De buschauffeur – zelf vader van twee jonge tieners - mag zich verwachten aan disciplinaire maatregelen van de lokale transportautoriteit: RATP veroordeelt de gewelddadige reactie van de bestuurder. De moeder van de 12-jarige jongen zou ook een klacht hebben ingediend.

Volgens de lokale burgemeester gebeurt het wel vaker dat kinderen de bewuste straat overlopen en zichzelf zo in gevaar brengen. “De reactie van de buschauffeur was echter noch proportioneel noch passend. Het is een kind”, zegt hij. De Franse minister van Transport treedt hem bij. “Het is niet normaal om een jongere te slaan”, aldus minister Elisabeth Borne.

Ook veel steun

De man geeft toe dat hij overdreven emotioneel reageerde en heeft spijt. Toch begrijpen veel Fransen zijn reactie. Hij krijgt op sociale media bijval van mensen die snappen dat de buschauffeur -die van streek was omdat hij bijna een kind had doodgereden- zo reageerde op het respectloze gedrag van de jongen. Al meer dan 300.000 mensen ondertekenden een steunpetitie.