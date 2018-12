VIDEO. Flatgebouw deels ingestort in Rusland: “Vier doden. Acht mensen, onder wie een kind, levend vanonder puin gered” HA

31 december 2018

06u47

Bron: ANP, RT Russia News, Twitter, Belga 1 In de Russische stad Magnitogorsk, in het zuiden van het Oeralgebied tegen de grens met Kazachstan, is een flatgebouw deels ingestort. Daarbij zijn zeker vier doden gevallen. Tien mensen, onder wie een kind, zijn levend vanonder het puin vandaan gehaald, melden lokale media. 68 mensen worden nog vermist. Dat meldt de gouverneur van de regio Tsjeljabinsk, Boris Dubrovsky. Hulpverleners zijn in groten getale aanwezig.

De instorting gebeurde vanochtend vroeg rond 4 uur lokale tijd. Volgens het Russische ministerie van Noodsituaties is de ramp vermoedelijk veroorzaakt door een gasexplosie. Van de 120 bewoners konden er zestien geëvacueerd worden, onder wie zeven kinderen. Vier mensen, onder wie twee kinderen, werden naar het ziekenhuis overgebracht. Achtentwintig anderen meldden zich bij de autoriteiten.

De gouverneur meldde eerder op de dag dat hij vreesde dat ongeveer 50 mensen bedolven waren onder het puin. Acht mensen werden van onder de brokstukken gehaald. Vier van hen werden naar het ziekenhuis gebracht, vier anderen overleefden de ontploffing niet.

Aan de reddingsoperatie in de zuidelijk gelegen stad waar de temperaturen zakken tot -18 graden Celsius, nemen 469 mensen deel. Er werd ook een helikopter ingezet en twee reddingshondenteams. Volgens het ministerie voor Noodgevallen is een inkomhal van het 12 verdiepingen tellende gebouw ingestort door de explosie. De twee andere hallen riskeren eveneens in te storten.

President Vladimir Poetin is op de hoogte gebracht van de instorting, meldt RT Russia News. In Rusland vinden wel vaker dodelijke gasexplosies plaats. Het overgrote deel van de infrastructuur dateert nog uit het Sovjet-tijdperk, waardoor de veiligheidsnormen vaak te wensen overlaten.