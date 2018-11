VIDEO. Fietser ontsnapt op het nippertje aan aanstormende trein in Nederland kg

24 november 2018

18u00

Bron: ProRail 4 Een fietser in Geleen, in Nederlands Limburg, kon op een haar na ontsnappen aan een dodelijk treinongeluk, nadat hij de spoorweg overstak terwijl er niet één, maar twee treinen aankwamen. De beelden van het incident werden gedeeld door de Nederlandse spoorweginfrastructuurbeheerder ProRail.

In het filmpje is te zien hoe de fietser tussen de hekken slalomt en daarna even wacht tot een goederentrein is gepasseerd. Vervolgens steekt hij de sporen over, maar ziet hij niet dat er langs de andere kant aan volle snelheid een personentrein nadert. De fietser kan zich net op tijd uit de voeten maken, maar het scheelde geen haar of hij werd gegrepen door de trein.

Het is niet bekend wanneer het bijna-ongeluk plaatsvond. ProRail deelde de beelden om mensen te wijzen op de gevaren van onbewaakte overwegen: de oversteekplaatsen aan het spoor die niet beveiligd worden met slagbomen, knipperlichten of belsignalen. Er vielen in Nederland dit jaar al drie doden aan zulke overwegen.

In België waren er vorig jaar 51 ongevallen aan overwegen waarbij negen doden vielen, volgens gegevens van Infrabel.

