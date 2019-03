VIDEO. Familie overleeft tornado door dekking te zoeken in badkuip Redactie

05 maart 2019

Wervelstormen met windsnelheden tot 218 kilometer per uur raasden zondag door de Verenigde Staten. In het zwaarst getroffen gebied, Lee County in Alabama, heeft de tornado al zeker 23 doden geëist. Gevreesd wordt dat de dodentol zal oplopen eens het puin is doorzocht. Een moeder uit Talbotton, Georgia, gooide haar twee kinderen in de badkuip en sprong in de gootsteen voordat een tornado haar hele huis verwoestte.