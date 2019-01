VIDEO. Exact 4 jaar geleden: de aanslag op Charlie Hebdo SDA

07 januari 2019

12u12

Bron: VTM Nieuws 0

Op 7 januari 2015 vallen de broers Kouachi de redactie van de satirische Franse krant Charlie Hebdo binnen. Ze schieten wild in het rond en maken in totaal 11 dodelijke slachtoffers. De wereld kijkt met afschuw naar de gebeurtenissen in Parijs, overal komen mensen op straat onder de slogan “Je suis Charlie”.