VIDEO. Europa-park gaat vandaag alweer open na hevige brand

26 mei 2018

19u32

Bron: ANP, looopings.nl, Belga 0 Het Duitse Europa-Park doet zondag om 9 uur 's ochtends alweer de deuren open. Dat heeft het attractiepark, waar zaterdagavond een grote brand was uitgebroken, zelf getweet. De brandweer kreeg de vlammen pas laat onder controle. In totaal waren er rond 500 manschappen van de brandweer, politie en civiele bescherming op de been.

Het vuur was volgens het pretpark ontstaan in een magazijn en sloeg daarna over op de attractie "Piraten van Batavia", die door de brand is verwoest.

Op het ogenblik van de brand waren er 25.000 bezoekers, die allemaal werden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Drie brandweermannen liepen wel een rookvergiftiging op tijdens de bluswerken. De oorzaak van de brand en de omvang van de schade zijn nog niet bekend.

Het Duitse themapark, naar eigen zeggen het grootste van Duitsland, werd in 1975 geopend en bevindt zich op zo'n vijftig kilometer ten zuiden van Straatsburg. Het trekt ook veel Belgische en Nederlandse bezoekers. Jaarlijks trekt het park ongeveer 5,6 miljoen bezoekers.

Op Twitter verschenen verschillende berichten van bezoekers waarop een enorme rookpluim te zien was.

#europapark hoping everyone is ok pic.twitter.com/rgfb05XO8U Alan Kelly(@ Alankels) link

Grote brand in #europapark, geen idee wat en of iedereen veilig weg is kunnen komen. pic.twitter.com/gHfEcLYuJJ Joost Derijck(@ JoostDerijck) link

Brand in #europapark voorlopig nog niet uit. Park wordt langzaam voortijdig leeg gewerkt door personeel. #nederlands themadeel vermoedelijk verloren. pic.twitter.com/JR9oq2rB1Q Joost Derijck(@ JoostDerijck) link

Brandweer lijkt brand onder controle te krijgen #europapark pic.twitter.com/SZeY0HnOnt Joost Derijck(@ JoostDerijck) link