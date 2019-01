VIDEO. Erin en Abby waren in juni 2017 nog een siamese tweeling, zo zien ze er nu uit Redactie

24 januari 2019



De Amerikaanse Erin en Abby waren in juni 2017 nog een siamese tweeling. De zussen waren pas tien maanden oud toen ze gescheiden werden, daarmee waren ze bij de jongste succesvol gescheiden siamese tweelingen ooit. Voor het eerst geven de artsen meer details over de complexe operatie. “We scheidden het bot dat de tweeling verbond en duwden ze vervolgens, erg langzaam, uit elkaar“, legt dokter Gregory Heuer van het kinderziekenhuis van Philadelphia uit. Abby en Erin zullen in de toekomst nog extra chirurgie nodig hebben om de openingen in hun schedels te sluiten, maar voor de rest stellen de meisjes het erg goed.