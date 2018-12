VIDEO. Enorme ravage bij ontploffing Dominicaanse fabriek: slachtoffers zijn vooral kinderen sam

05 december 2018

20u54

Bron: belga 0 Op de Dominicaanse Republiek is minstens één dode gevallen bij een zware explosie in een plasticfabriek in hoofdstad Santo Domingo. Zeker twaalf mensen liepen verwondingen op, schrijft de krant Diario Libre. Naar verluidt zijn acht gewonden kinderen.

De explosie was volgens de krant voelbaar in grote delen van de stad, inclusief het nationaal paleis waar de president van het Caraïbische eiland werkt.



Beelden op sociale media tonen een dikke rookpluim midden in de stad, en de brandweer die zich haast naar het ingestorte gebouw. Auto’s en elektriciteitspalen zijn beschadigd, en de straat is bezaaid met brokstukken.



De oorzaak van de ontploffing is nog niet duidelijk.

fuego en santo domingo detras de Ikea pic.twitter.com/xKeqSu6c7c Gabriel Moronta(@ GabrielMoronta4) link

