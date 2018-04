VIDEO: En Assad? Die gaat gewoon werken FT

14 april 2018

09u59

Bron: Twitter & VRT NWS



رئاسة الجمهورية العربية السورية pic.twitter.com/hhIZT6cOTe Syrian Presidency(@ Presidency_Sy) link

Just another day at the office lijkt het voor Syrisch president Bashar al-Assad. Via sociale media heeft Syrië deze ochtend beelden verspreid van een schijnbaar ontspannen president die gewoon, zoals elke dag, naar z'n werk gaat. Het is niet helemaal duidelijk wanneer de beelden gemaakt zijn. "Het toont wel dat de slagkracht van Assad en het regime is Syrië niet aangetast is", zegt oorlogsjournalist Rudi Vranckx. "Syrië wist dat dit zou volgen en had zijn elitetroepen in de getroffen commandoposten al enkele dagen weggehaald. De ruggengraat van Syrië is allerminst gebroken."