VIDEO. Emotionele hereniging tussen moeder en dochtertje (1,5 jaar) die een maand lang gescheiden werden aan de Amerikaanse grens Redactie

30 januari 2019

12u27

Bron: KameraOne, San Francisco 0 De 23-jarige Cindy Flores uit Honduras raakte vorige maand van haar man en dochtertje gescheiden toen het gezin de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten probeerde over te steken. Haar echtgenoot zit nog steeds vast in de staat Arizona, maar sinds gisterenavond is Cindy herenigd met haar 18 maanden oude Juliet.

Op 28 december stak de man van Cindy eerst de grens over met de kleine Juliet op zijn arm. De twee werden tegengehouden door de grenspolitie. Juliet werd naar een detentiecentrum voor kinderen gebracht in Texas, terwijl haar papa in Arizona werd opgesloten.

Ondertussen had ook Cindy de grens overgestoken en werd ze net als haar man opgepakt. De vrouw werd begin januari weer vrijgelaten, kon terecht bij familie in San Francisco en begon de procedure om haar dochtertje terug te krijgen. Maar de immigratiedienst legde steeds meer voorwaarden op aan Cindy alvorens ze Juliet kon terugkrijgen, waardoor de procedure bleef aanslepen.

Tot Amerikaanse media bij de autoriteiten vragen begonnen te stellen over de zaak. Gisteren kreeg Cindy plots te horen dat haar dochtertje samen met een begeleider meteen op een vliegtuig zou gezet worden en diezelfde avond zou landen op de luchthaven van San Francisco.

Crimineel verleden

Cindy en Juliet hebben asiel aangevraagd en wachten op een antwoord. Ze kunnen in tussentijd in San Francisco blijven.

De man van Cindy zit nog steeds vast in de staat Arizona en moet waarschijnlijk het land verlaten. Hij vecht zijn deportatie aan, maar volgens de Amerikaanse autoriteiten heeft hij een crimineel verleden. Hij is namelijk al meerdere keren de VS illegaal binnengekomen en telkens gedeporteerd.