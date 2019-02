VIDEO. Einde van het Chinees Nieuwjaar gevierd met meer dan 1.000 handgemaakte lantaarns Redactie

19 februari 2019

11u52 0

In China vieren ze het einde van het Chinees Nieuwjaar met het lantaarnfestival. Het is een heus lichtspektakel met enkele tradities zoals draagstoelestafette. Het jaar van het Varken werd op 5 februari ingezet. Volgens de Chinese jaartelling is dit het jaar 4716.