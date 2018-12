VIDEO. Eigenaar van supermarkt worstelt minutenlang met gewapende overvaller, niemand helpt Jorina Haspels

03 december 2018

16u52

Bron: AD.nl 0 Nederlander Erol Arik voelt zich geen held, is niet geschrokken, is ook niet bang. Zaterdag wist de eigenaar van supermarkt Yagmur in Den Haag een gewapende overvaller te overmeesteren. Hij baalt wel, en is boos tegelijk. Terwijl hij worstelde met de overvaller, staken omstanders geen hand uit.

Zaterdagavond rond half zeven stond er plots een gemaskerde man in de deuropening van zijn winkel aan de Van Zeggelenlaan in de Haagse wijk Laak. De man hield zijn arm gestrekt voor zich uit. Arik zag dat hij een wapen beet had. Toen de man vervolgens het pistool doorlaadde, wist hij hoe laat het was.

Rollebollend op straat

“Ik stond hier’’, wijst Arik. “Die man, daar.’’ De Koerdische eigenaar wijst naar een plek een paar meter verder. Woorden heeft hij niet nodig om te duiden wat er daarna gebeurde. De stompende beweging die hij maakt, zegt genoeg. In plaats van bang te worden en te gehoorzamen, stormde hij zonder aarzeling op de overvaller af. Al rollebollend kwamen de twee op straat terecht.



Vanuit een woning boven de winkel filmt een vrouw de vechtpartij. Pas na enige tijd lijkt ze de ernst van de situatie te beseffen en belt ze de politie. Intussen passeren auto’s de twee vechtende mannen. Niemand stopt. Jonge mannen komen langs. Zeggen wat tegen de Koerdische supermarktuitbater, maar ook zij steken geen hand uit.

Kwaad

Eentje raapt laconiek een fiets op. Zijn hulp bestaat eruit het wapen een stukje verder te schoppen. “Dat wilde die vent de hele tijd weer pakken’’, zegt Arik. Nog een man buigt zich over de twee vechtersbazen. Op de videobeelden is te zien dat Arik om hulp vraagt, want de overvaller geeft zich niet gemakkelijk over.

Ik kan er gewoon niet bij. Ik ben daar aan het vechten. Ze doen niks

“Ik kan er gewoon niet bij. Ik ben daar aan het vechten. Ze doen niks. Ik dacht zelfs dat ze het wapen wilden stelen’’, zegt Arik kwaad. Hij is blij dat het filmpje is opgedoken. “Nu kan iedereen zien dat niemand wat doet.”

In de boeien

Het filmpje duurt in totaal ruim vier minuten, dan arriveert de politie die de overvaller met bivakmuts in de boeien slaat. Het blijkt om een 22-jarige man te gaan zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Vorige week zaterdag was er ook al een overval in de Van Zeggelenlaan, in een supermarktje een paar meter verderop. Of het om dezelfde overvaller gaat, is niet bekend. De eigenaar van die winkel bevroor toen hij de man met het wapen binnen zag komen. “Mijn hoofd en mijn lichaam werkten totaal niet meer’’, zei hij. Hij gaf het geld uit zijn kassa mee. Nog altijd slaapt hij slecht, net als zijn vrouw en kinderen. “Het liefst zou ik de winkel verkopen. Dit is niet wat ik wil.’’

