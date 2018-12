VIDEO. Eiffeltoren dooft lichten voor Straatsburg JAB

13 december 2018

07u53

Bron: AP 0

Parijs heeft vannacht de lichten gedoofd van de Eiffeltoren voor de slachtoffers van de aanslag in Straatsburg. Bij een schietpartij op de Kerstmarkt kwamen twee mensen om het leven. Een derde slachtoffer is hersendood verklaard. Zes mensen bevinden zich in kritieke toestand. Naar de dader wordt nog altijd gezocht.