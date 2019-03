VIDEO. Een hese May, kolkende ‘order’-man en een aanvallende Corbyn: einde van een lange brexitdag SDA

12 maart 2019

21u35 1

Het Britse Lagerhuis heeft de brexitdeal van premier Theresa May opnieuw verworpen. Het akkoord kreeg 242 stemmen voor en 391 tegen. In de aanloop naar de stemming was al duidelijk geworden dat de regering vermoedelijk opnieuw een zware nederlaag stond te wachten. Het Lagerhuis stemde in januari ook al tegen de deal die May heeft gesloten met de Europese Unie. Toen waren 432 Lagerhuisleden tegen en 202 voor. Het Verenigd Koninkrijk heeft nog zeventien dagen te gaan tot het vertrek uit de EU. Nu de deal van May weer is afgewezen, mag het Lagerhuis de komende dagen stemmen over hoe het verder moet.