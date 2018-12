VIDEO. Duizenden stemmachines in vlammen opgegaan in Congo SDA

13 december 2018

16u37

Bron: AP, VTM Nieuws 2

In de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn duizenden stemmachines in rook opgegaan. Het incident komt er slechts tien dagen voor de presidentiële verkiezingen in het land. De autoriteiten vermoeden dat het vuur aangestoken is.