VIDEO. Duikers vinden motor en landingsgestel van gecrasht Lion Air-vliegtuig Redactie

02 november 2018

13u26

Bron: Belga, AP 0 Indonesische duikers hebben een van de motoren en het landingsgestel van het verongelukte vliegtuig van Lion Air teruggevonden. Dat melden de autoriteiten. D e Boeing 737 stortte maandag voor de kust van Jakarta in zee met 189 mensen aan boord.

De Indonesische zeemacht ontdekte de onderdelen donderdag met behulp van duikers en op afstand bestuurde duikboten. De autoriteiten hebben vandaag videobeelden van de brokstukken vrijgegeven.

Zwarte doos

Eerder vonden duikers ook al de zwarte doos van het vliegtuig. Door de vondst van het apparaat dat de vluchtgegevens registreert, kan de oorzaak van de crash makkelijker worden bepaald.

De Boeing 737 MAX 8 van Lion Air was nog maar enkele maanden in dienst. Het toestel verdween maandag van de radar, ruim tien minuten na het opstijgen vanuit de hoofdstad Jakarta, en stortte neer in de Javazee. Alle inzittenden - 181 passagiers en 8 bemanningsleden - kwamen om.