Video: dronebeelden tonen schade overstromingen Maryland SDA

29 mei 2018

11u16

Bron: Kameraone 3

Deze dronebeelden tonen de omvang van de modderstromen die het stadje Ellicot in Maryland heeft moeten verduren. Gebouwen zijn zwaar vernield, auto's liggen over verspreid. Het is al de tweede keer in twee jaar tijd dat het stadje overstromingen van deze omvang moet slikken.