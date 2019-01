VIDEO. Dronebeelden tonen hoe 91 meter lange boot vast kom te zitten op de Hudson Redactie

28 januari 2019

07u21

Bron: Kameraone 0

Een losgeslagen boot kwam vrijdag vast te zitten op de Hudson rivier in de Amerikaanse staat New York. Het waterpeil van de rivier staat hoger dan normaal en is voor een groot deel bevroren, waardoor de boot losgeraakte van haar ligplaats.