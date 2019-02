VIDEO. Drie gevangenen ontsnapt door celraam, maar na een uur weer gevonden DVDA

Drie gevangenen van de gevangenis van Berkeley in de VS klommen door het raampje van hun cel. De mannen zaten, door plaatstekort, tijdelijk met vijftien in een cel waarin ze normaal met zes zitten. Twee van de drie gevangenen werden een uur na hun ontsnapping al gevat. De andere ontsnapte kon nog een uur langer van zijn vrijheid genieten. Intussen werden de drie gevangenen in afzondering geplaatst.