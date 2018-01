VIDEO: Domste selfie ooit? Man filmt zichzelf met trein, maar dat loopt gruwelijk fout af hr

24 januari 2018

19u41

Bron: The Daily Mail, India Today, The Siasat Daily 0 Er is een video opgedoken van een man die zichzelf staat te filmen terwijl hij wordt aangereden door een trein. De beelden zijn gemaakt in de stad Hyderabad in India. Gek genoeg overleefde de man het ongeval.

De man op de beelden heet Shiva volgens India Today, en is 21 jaar oud. Hij kwam zondag samen met een vriend in de buurt van de spoorweg en besloot om naast de sporen te gaan staan terwijl op de achtergrond een trein nadert. Hij heeft zijn smartphone vast en staat te glimlachen naar de camera. Seconden later knalt de trein tegen de jongen, die een klap krijgt en opzij vliegt.

Stabiel

De treinbestuurder toetert voor de klap nog verschillende keren, maar dat lijkt de man niet echt te beseffen. Ook zijn vriend probeert hem te waarschuwen door te roepen. "Wacht nog even, wacht nog even", lijkt Shiva telkens te zeggen.

Hij is zich totaal niet bewust van het naderende gevaar en blijft lachen. Hij schat blijkbaar de snelheid van de trein helemaal verkeerd in. Meteen na de klap stoppen de beelden. De man zou opgenomen zijn in een privaat hospitaal en zou intussen stabiel zijn, meldt The Siasat Daily.

Op de spoorwegen in India gebeuren regelmatig ongevallen, en jongeren lijken zich niet altijd bewust van de gevaren. Dat mag ook blijken uit de video in onderstaande tweet. Het is niet duidelijk waar of wanneer die beelden gemaakt zijn.

There is something drastically wrong with this sort of adventure seeking. I can’t believe the stupidity of these young men. pic.twitter.com/83lLWanozR Omar Abdullah(@ OmarAbdullah) link