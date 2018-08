VIDEO. Dokter belooft te dansen wanneer zieke Gerrit (5) zich beter voelt. Hij houdt zijn woord kg

10 augustus 2018

09u28

Bron: LAD Bible 0 Na vier weken in het ziekenhuis kwam de jonge Gerrit uit Duitsland zich er eindelijk terug bovenop. Niet enkel zijn familie was door het dolle heen, ook zijn dokter deelde in de feestvreugde. De man haalde naast het bed van Gerrit zijn beste danspasjes boven, zoals beloofd.

Het Duitse jongetje Gerrit lijdt aan Majewski osteodysplastisch primordiale dwerggroei (MOPD) type 1. Er zijn wereldwijd slechts dertig gevallen bekend van de extreem zeldzame vorm van dwerggroei, onder wie tien mensen nog leven. De meesten sterven aan de gevolgen van de aandoening nog voor ze twee jaar worden. Gerrit is al vijf, iets waar zijn ouders ontzettend dankbaar voor zijn.

Onlangs ging het nochtans opnieuw de foute kant op met de jongen. Hij moest een tijdje op de intensive care unit in het ziekenhuis in Wiesbaden verblijven. Door de goede zorgen van de verpleegkundigen en zijn dokter begon Gerrit zich na vier weken uiteindelijk toch terug beter te voelen. De dokter had op voorhand beloofd dat hij een dansje zou doen wanneer Gerrit er terug bovenop zou komen. En hij hield woord.

In een video is te zien hoe de arts in het midden van de ziekenhuiskamer vol enthousiasme de benen losgooit. Af en toe pakt hij de handjes van Gerrit vast om met de jongen te dansen.

De ouders van Gerrit deelden het filmpje op Facebook en toonden hun dankbaarheid voor het ziekenhuispersoneel. “Deze bijna vier minuten brachten zoveel vreugde. Je kon de spanning van de afgelopen vier weken van iedereen voelen afglijden.”