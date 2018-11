VIDEO. Dit vreugdedansje van NASA-wetenschappers gaat de wereld rond kg

26 november 2018

21u45

Bron: VTM Nieuws 0 De Amerikaanse robot InSight is succesvol op Mars geland, en dat is een reden om te vieren. NASA-medewerkers die de spannende reis volgden vanop aarde konden hun vreugde niet bedwingen en haalden hun beste danspasjes boven.

Het was nagelbijten geblazen, maar de laatste minuten van de vlucht zijn feilloos verlopen. Om 21.54 uur Belgische tijd stond Insight op Mars, in het vluchtleidingscentrum brak applaus en gejoel los. Mensen vielen elkaar in de armen, en één olijk duo vierde de succesvolle landing zelfs met een dansje.