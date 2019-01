VIDEO. Dit skigebied in Oostenrijk is helemaal ondergesneeuwd Daimy Van den Eede

04 januari 2019

15u32

Bron: Salzburger Nachrichten 0

Sommige delen van Oostenrijk zijn volledig ondergesneeuwd. Bepaalde regio’s zijn zelfs afgesneden van de buitenwereld. De sneeuwchaos is zo groot dat ook het leger moest ingezet worden. De overheid raadt de bewoners in de getroffen gebieden aan zoveel mogelijk eten en drinken in te slaan. Wintersporttoeristen vertrekken best zo snel mogelijk, want ook morgen en overmorgen zal het nog hevig sneeuwen.