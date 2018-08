VIDEO. Dit is een van de zwaarste raftraces ter wereld Rob Van herck

22 augustus 2018

09u47

Bron: VTM Nieuws 0

In India heeft een van de zwaarste raftraces ter wereld plaatsgevonden. In de noordelijke Ladakh-provincie namen 22 teams het tegen elkaar op over een afstand van 14 kilometer. Zo waren er teams van onder meer het Indiase leger, de Indisch-Tibetaanse grenspolitie en de Indiase luchtmacht. Volgens de organisatie is de race de hoogste raft- en kajakrace ter wereld.