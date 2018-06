Video: Dit is de familie Sweidan, gevlucht voor de oorlog, gevangen in een tent SDA

05 juni 2018

11u58

Bron: AP 2

Welkom in het vluchtelingenkamp van Al-Bab, in het noorden van Syrië. Hier woont de familie Sweidan, een gezin van 7 dat noodgedwongen hun thuisplaats Douma moest verlaten na hevige gevechten. Hun zoon kwam bijna om bij een chemische aanval, nu zitten ze vast in een kleine tent met weinig hoop op een betere toekomst.