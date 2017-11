VIDEO: Disneyland Parijs bouwt nieuwe futuristische rollercoaster FT

19u57

Bron: Looopings 1 YouTube De overdekte TRON-achtbaan in Shanghai: de passagiers zitten op motoren. Volgens de toonaangevende pretparksite Looopings.nl komt Disneyland Parijs binnen enkele jaren met een nieuwe, spectaculaire achtbaan. De futuristische attractie zou een topsnelheid van 95 kilometer per uur halen.

De snelste achtbaan wordt het nieuwe paradepaardje van Disneyland Parijs niet - dat is in Europa tot nu toe nog altijd de 'Red Force' in Ferrari Land (in de Spaanse badplaats Salou) waar de gondels snelheden halen tot liefst 180 kilometer per uur. De meest futuristische wordt de naamloze nieuwe attractie misschien wél. Toch volgens verschillende bronnen die het nieuws aan Looopings.nl bevestigen.

Hoogstwaarschijnlijk wordt de rollercoaster een kopie van de TRON Lightcycle Power Run, een overdekte lanceerachtbaan in Disneyland Shanghai. In de erg futuristische achtbaan zitten passagiers op motoren die aan een topsnelheid van 95 kilometer per uur over de rails zoeven. Het thema is gebaseerd op de TRON-films uit 1982 en 2010. Aanvankelijk waren dat geen kaskrakers, maar toch groeide TRON - onder andere door diverse computerspellen - uit tot een cultfilm. In 2021 opent het Amerikaanse Disneypark Magic Kingdom in Florida trouwens dezelfde achtbaan.

Disney zou voor de nieuwe attractie een offerte hebben ingediend bij de bekende Nederlandse pretparkbouwer Vekoma. Dat bedrijf bouwde onder meer ook de Vampire, Cobra, Calamity Mine en Weerwolf in Walibi. Wanneer de achtbaan er zal komen en waar precies, is nog niet bekend.