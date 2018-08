VIDEO. Dieven schuwen zwaar geweld niet in poging om handtas met 75.000 dollar te stelen Jolien Lelièvre ADN

21 augustus 2018

13u16

Bron: VTM Nieuws, ABC News, The Province 0 In Houston, in de Amerikaanse staat Texas, hebben dieven een handtas proberen te stelen met daarin 75.000 dollar. Op schokkende bewakingsbeelden is te zien hoe de vrouw en haar partner hardhandig worden aangepakt en zelfs worden omvergereden.

De vrouw had net een grote som van 75.000 dollar afgehaald en kwam met het geld aan bij het tankstation waar ze mede-eigenaar van is. Het is niet duidelijk waarom ze zoveel geld bij zich had. De daders hadden het in ieder geval gezien en waren haar gevolgd. Op de bewakingsbeelden van het tankstation is te zien hoe de dame vrijwel meteen wordt aangevallen als ze uit haar wagen stapt. Maar ze laat haar handtas niet los. Ook haar man, die binnen was, schiet haar te hulp.

Intussen zijn twee verdachten opgepakt, meldt de politie. Eén man werd vrijdag niet lang na de aanval geklist, een tweede kon maandag gevat worden. De politie heeft het gestolen geld ook teruggevonden. Tijdens een persconferentie zei de politie wel dat de reactie van het koppel niet verstandig was. “Ik moedig de reactie van deze slachtoffers niet aan. Ze hebben gevochten en geloofden erin. Maar geld kan je vervangen, je leven niet. Dit had heel anders kunnen aflopen.”



De vrouw is er nog steeds erg aan toe na de brutale overval, maar dokters verwachten wel dat ze volledig zal herstellen.

