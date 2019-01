VIDEO. Dief neemt peperduur schilderij in museum van de muur en vertrekt ermee DVDA

28 januari 2019

In Moskou (Rusland) heeft een dief een schilderij in een museum van de muur genomen en is hij ermee naar buiten gewandeld. Het gaat om een werk van de Russische Arkhir Kuinji, dat volgens staatsmedia op ongeveer een miljoen dollar geschat wordt. In de Tretyakov Gallery was het werk echter niet beveiligd. De dief wandelde er dan ook gewoon mee naar buiten. De man kon wel snel daarna worden opgepakt, in december zat hij nog vast voor drugsbezit. Ook het schilderij werd snel na de diefstal teruggevonden.