VIDEO. Die gênante keer toen men een walvis in een veel te kleine container probeerde te proppen

21 september 2018

13u53

Bron: NECN, BuzzFeed 0 Wat doe je met een walvis die op het strand is aangespoeld? Hem subtiel en met respect wegbrengen voor onderzoek. Ging dat even mis in de Amerikaanse stad Rye, in New Hampshire. Een poging om de kolos in een veel te kleine container te steken, mislukte totaal. Vervolgens bleef het dier een nacht liggen op de parking tot er een grotere bak werd aangevoerd. De lokale politiechef verontschuldigt zich voor het incident.

A dead whale that flopped off the side of a dumpster because it didn’t fit spent last night in the parking lot of Jenness Beach in Rye #NH. The state finally delivered a bigger dumpster this a.m. to haul the whale to a composting site for an autopsy. https://t.co/bcDqGGFTSC pic.twitter.com/vIo49tB27c Jason Schreiber(@ Schreibernews) link

Maandag spoelde de dode dwergvinvis aan op een strand tussen Rye en Isle of Shoals. Om de kolos van 2 ton weg te krijgen, moesten de grote middelen worden ingezet. Het idee was dat men het dier in een container zou steken om het dan te vervoeren naar een speciale faciliteit voor een lijkschouwing.

Helaas volgde in praktijk een nogal vernederend schouwspel. De bulldozer die de walvis van het strand had opgepikt, probeerde het dier in een veel te kleine afvalcontainer te krijgen. De walvis gleed weg en viel domweg op de grond. Omstanders reageerden verbouwereerd op het pijnlijke gebeuren. In afwachting van een grotere afvalcontainer bleef het dier nog een nacht op de parking liggen. Uiteindelijk werd hij de volgende dag in een nieuwe, grotere container geladen en getransporteerd naar het onderzoekscentrum. Vermoedelijk was hij verstrikt geraakt in vislijnen.

Communicatiefout

De mislukking - of 'whale fail' - met de te kleine container (en het feit dat het dier een nacht op de parking achterbleef), kan er bij velen niet in. Hoewel sommigen smakelijk kunnen lachen om de absurditeit van de situatie, vinden velen het toch vooral te gênant voor woorden en erg voor het dier. De politiechef van Rye excuseert zich voor het incident.

“Het was een fout die niet had mogen gebeuren en ik neem de volledige verantwoordelijkheid”, aldus Kevin Walsh. Blijkbaar liep het mis door een communicatiefout. “We hadden babywalvis gezegd. Dus iedereen betrokken bij de operatie dacht dat het om een kleine walvis ging. We hadden het dier moeten opmeten zodat duidelijk was welke container we nodig hadden.”

Het was een fout die niet had mogen gebeuren. We hadden babywalvis gezegd. Dus iedereen dacht dat het om een kleine walvis ging

Volgende keer beter

Waarom er dan toch nog knullig werd geprobeerd om de walvis in de kleine vuilbak te stoppen? “Er was een strategie”, verdedigt Welsh de actie. “De bestuurder van de bulldozer probeerde hem diagonaal in de container te droppen, zodat enkel zijn staart er zou uit vallen. Dan zouden we die bedekken en de walvis zo toch wegkrijgen", klinkt het. "We hebben op een harde manier onze les geleerd. In naam van alle organisaties die hierbij waren betrokken, beloof ik dat we het de volgende keer beter zullen doen.”