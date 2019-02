VIDEO. Deze vrouw dreigt haar huis te verliezen als de grensmuur van Trump er komt Redactie

25 februari 2019

10u12

Bron: KameraOne 0

Nayda Alvarez is duidelijk: zij wil geen grensmuur. Haar familie woont al dertig jaar in een huis langs de Rio Grande-rivier in het zuiden van Texas, maar dreigt die woning nu te verliezen door onteigening van de overheid om Trumps muur te zetten.