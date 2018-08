VIDEO. Deze man overleefde instorting brug: "Ik vloog tien meter ver en raakte een muur"

15 augustus 2018

Bij de instorting van het viaduct in Genua zijn al zeker 42 doden gevallen. Tientallen auto’s vielen van de brug in het ravijn. Zo ook de auto van deze man, die het als bij wonder nog kan navertellen.