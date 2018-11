VIDEO. Deze man beklimt als eerste ooit 6.900 meter hoge berg Rob Van herck

27 november 2018

15u46

Bron: VTM Nieuws 0 De Oostenrijkse alpinist David Lama heeft een record op zijn naam staan, en wat voor een. Als eerste beklom hij de Nepalese berg Lunag Ri, met 6.907 meter een van de hoogste onbeklommen toppen ter wereld.

Experts noemen Lama’s krachttoer een van de meest impressionante verwezenlijkingen in het moderne alpinisme. Het was al de vierde keer dat de 28-jarige man de berg probeerde te beklimmen.

In 2015 ondernam hij een poging met zijn Amerikaanse collega Conrad Anker, maar die moesten ze toen staken op 250 meter van de top na een technische fout. Een jaar later probeerden de twee opnieuw, maar toen liep het nog dramatischer af. Anker kreeg op 6.000 meter hoogte een hartaanval. Hij daalde met de hulp van Lama opnieuw af en werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij met succes werd geopereerd. Drie dagen later ging Lama dan maar alleen naar boven, maar moest toen opgeven door vermoeidheid.

Toch bleef de beklimming Lama bezighouden en dus waagde hij zich aan een vierde poging. Ditmaal met succes. In drie dagen tijd beklom Lama de berg helemaal alleen, sommige delen zelfs zonder touw. “Deze beklimming was een van de meest intense dingen die ik ooit op een berg heb gedaan”, zegt Lama. “Alleen zijn droeg zeker bij aan de ervaring.”

