VIDEO. De rode loper wordt uitgerold voor de Oscaruitreiking

22 februari 2019

In het Dolby Theatre in Hollywood zijn de definitieve voorbereidingen voor de Oscaruitreiking gestart. Zo werd de rode loper volledig uitgerold en werd de feesttent aan het theater intussen opgebouwd. Zondagnacht worden de prestigieuze filmprijzen uitgereikt. Vorig jaar waren de kijkcijfers naar een historisch dieptepunt gedaald, het is dan ook de vraag of daar dit jaar verandering in komt.