VIDEO. De honger in Jemen krijgt een gezicht VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers in Jemen Rob Van herck

11 januari 2019

11u49

Bron: VTM Nieuws 0

In Jemen is de honger alomtegenwoordig. VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers kan dat ter plekke vaststellen. Als eerste Belgische journalist die erin is geslaagd Jemen binnen te geraken, ziet hij hoe duizenden kinderen lijden onder de honger.

Voor zijn laatste uit een reeks spraakmakende reportages in het land, trok Robin Ramaekers naar het noordoosten, een van de meest geïsoleerde streken van Jemen. Door blokkades uit Saudi-Arabië geraken er bijna geen voedselpakketten of medicijnen binnen. In de stad Aslam is de situatie dan ook zeer urgent. Tachtig procent van de kinderen die er worden binnengebracht is ondervoed. In Abs, een andere stad in de regio, heeft Artsen Zonder Grenzen een kliniek, voor velen de laatste hoop. Al stelt Ramaekers ter plaatse vast dat soms ook daar alle hulp te laat komt.

