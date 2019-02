VIDEO. Dashcam toont hoe auto in flank politiewagen rijdt DVDA

20 februari 2019

Een politieagent in Las Vegas in de VS hield een bestuurder van een wagen tegen, maar had niet verwacht dat er plots een andere auto in zijn flank zou rijden. De agent kon nog net op tijd wegspringen. Een dashcam in zijn auto kon de aanrijding filmen. De agent roept nu autobestuurders op om aandachtig te zijn als ze de weg op gaan.