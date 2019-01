VIDEO. Dashcam filmt hoe reclamebord op autostrade plots op auto valt DVDA

10 januari 2019

07u09 1

In Melbourne, Australië, viel een wegaanduidingsbord op de snelweg in volle spits op een rijdende auto. Er was geen enkele aanwijzing dat het bord los hing en plots kon vallen. De bestuurster raakte er met enkele lichte verwondingen van af.