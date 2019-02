VIDEO. Daar zijn de lopende bodyguards van Kim Jong-un weer Redactie

26 februari 2019

22u00 0

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un is vandaag met een trein vanuit China naar Vietnam gekomen voor de tweede topontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump. De eindigde in het Dong Dang treinstation. Nadien stapte Kim in een gepantserde auto en werd weggereden. Ook nu was hij omringd door zijn lopende bodyguards. Zij moeten heel specifieke vereiste voldoen en zijn een soort levend schild voor de wereldleider.