VIDEO. Cycloon trekt door Mozambique: vrees voor duizenden doden CB

19 maart 2019

06u08

Bron: AP 0

Een cycloon heeft een ravage aangericht in Mozambique. In de kuststad Beira is sprake van al zeker 150 doden, en honderden anderen zijn nog vermist. In totaal zijn naar schatting anderhalf miljoen mensen getroffen door het noodweer.