VIDEO. Conservatief parlementslid Nick Boles neemt ontslag uit partij: “Ik heb gefaald” LH

02 april 2019

08u22

Bron: The Guardian 0 De brexitimpasse eiste nog een slachtoffer binnen de regeringspartij van premier Theresa May. Parlementslid Nick Boles, die ‘Norway plus’ op tafel had gelegd, stapte gisterenavond uit de conservatieve fractie. Dat kondigde hij in het Britse parlement met een bevende stem aan.

In het voorstel van Boles zou het Verenigd Koninkrijk zoals Noorwegen aansluiting zoeken bij de Europese Economische Ruimte, maar daarbovenop een douaneakkoord sluiten met de EU. Maar dat voorstel werd net als drie andere alternatieven weggestemd.

Ik heb gefaald, in de eerste plaats omdat mijn partij weigert compromissen te sluiten Parlementslid Nick Boles

“Ik heb geprobeerd een compromis te vinden zodat ons land de EU kan verlaten met behoud van zijn economische sterkte en politieke cohesie, maar ik heb gefaald, in de eerste plaats omdat mijn partij weigert compromissen te sluiten. Ik kan daarom niet langer zetelen voor deze partij”, zei hij. Terwijl Boles applaus kreeg vanop de oppositiebanken, riep één parlementslid “Oh Nick, vertrek niet, kom op”.

Boles zei vorige maand nog dat hij het interessant vond om over de partijen heen aan een compromis te werken. “Het was een waar genoegen”, zei hij. “Het was een geweldige ervaring.”

Boles is niet de eerste politicus die de partij van May de rug toekeert. In februari kondigden Anna Soubry, Sarah Wollaston en Heidi Allen hun ontslag uit de partij aan. Zij sloten zich aan bij de Independent Group, een fractie die opgericht werd door acht parlementsleden die Labour de rug hadden toegekeerd. Boles gaat nu zetelen als een “onafhankelijke progressieve conservatief”.