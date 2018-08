VIDEO. Cliffdive eens van een paraglider Rob Van herck

03 augustus 2018

08u05

Bron: VTM Nieuws 0 De Amerikaanse cliffdiver David Colturi is op 20 meter hoogte vanop een paraglider in het water gesprongen. Dat deed hij naar aanleiding van het Red Bull Cliff Diving-evenement.

In het Zwitserse Sisikon sprong Colturi in het water op de plaats waar volgens de legende Willem Tell zevenhonderd jaar geleden van een boot in het water sprong om te ontsnappen.

Of Colturi daarmee bezig was op het moment van zijn sprong is weinig waarschijnlijk. “Ik hou ervan om grenzen te verleggen en me voor te bereiden op dingen die nog nooit eerder zijn gedaan. Het was een prachtige ervaring om dit project op poten te zetten, dat cliff diving en paragliden combineert”, zei hij na afloop van zijn geslaagde sprong.

