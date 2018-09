VIDEO: Chauffeur speelt poker op smartphone terwijl hij Flixbus bestuurt mvdb

11 september 2018

11u34

Bron: Passauer Neuen Presse 0 Een Flixbus besturen én tegelijkertijd een online spelletje poker op de smartphone spelen. Levensgevaarlijk, maar toch helaas realiteit. Een passagier filmde op een snelweg tussen Hamburg en Berlijn hoe de chauffeur van de busdienst met honderd kilometer per uur reed en druk bezig was met zijn telefoon.

Volgens Anna Fischer bleef het niet bij pokeren alleen, de chauffeur checkte ook z'n Whatsapp, bekeek enkele video's en nam een kijkje op veilingsite eBay. "Hier worden vele levens zomaar in gevaar gebracht", schreef Anna bij de Facebookvideo die inmiddels al meer dan 860.000 keer is bekeken. De beelden dateren van zaterdag 25 augustus.



De vrouw sprak de chauffeur aan over zijn laakbare praktijken. Hij antwoordde enkel met een kort "oké" en legde zijn telefoon weg.



De klantendienst van Flixbus zegt in een reactie aan de krant Passauer Neuen Presse dat ze "geen enkele inbreuk op veiligheid" zullen tolereren. Of de betrokken chauffeur wordt ontslagen, is niet geweten.



Anna had een retourticket voor de terugweg naar Hamburg, maar besloot om niet met een Flixbus terug te reizen. Ze koos voor de trein. Flixbus is sinds enkele maanden ook actief in ons land. Op korte tijd zijn de felgroene/oranje bussen haast niet meer weg te denken op de Belgische snelwegen.