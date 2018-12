VIDEO. Centraal-Amerikaanse migranten steken grens over in Tijuana DVDE

28 december 2018

06u56

Bron: Reuters 0

In de Mexicaanse grensstad Tijuana hebben migranten de Amerikaanse grens overgestoken. Daar zijn sommige delen van het hek verouderd, waardoor je er makkelijker over kan klimmen. Volgens de Mexicaanse autoriteiten zouden zo al meer dan 1.000 migranten de Verenigde Staten bereikt hebben. De Centraal-Amerikanen zijn op de vlucht uit hun thuisland, waar vaak veel geweld en armoede heerst. Ze hopen op een beter leven in de VS.