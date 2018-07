VIDEO. Camerabeelden tonen verkrachter net voor hij toeslaat

KVDS

16 juli 2018

09u31

Bron: NYPD, NBC News

De politie van New York heeft een video verspreid van een man die gezocht wordt voor verkrachting. Op de beelden van een beveiligingscamera is te zien hoe hij schijnbaar onschuldig de weg lijkt te zoeken en naar enkele huizen in een straat in Brooklyn kijkt. Even later zou hij echter binnendringen bij een vrouw (34) en haar verkrachten, terwijl hij een pistool op haar gericht hield.