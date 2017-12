VIDEO: Camerabeelden tonen moment waarop pijpbom ontploft in metro New York jv

Bron: New York Post 415 Twitter De verdachte van de explosie in New York is een 27-jarige man uit Brooklyn. Vanochtend rond 7u30 plaatselijke tijd ging er een bom af in Manhattan, bij het drukste busstation van de VS. Er vielen vier gewonden, onder wie de man die het explosief deed afgaan. De verdachte is volgens The New York Post geïdentificeerd als Akayed Ullah, een 27-jarige Bengalees die geïnspireerd is door IS. Ullah is een ex-taxichauffeur die naar eigen zeggen uit wraak handelde.

Ullah zou een terroristische zelfmoordaanslag hebben willen plegen, omdat "ze mijn land gebombardeerd hebben en ik daarom hier schade wou aanrichten". Dat zei hij volgens de New York Post samengevat vanop zijn ziekenhuisbed. Hij droeg een zelfgemaakte metalen pijpbom in zijn rechterjaszak. De bom was 12 centimeter groot, amateuristisch in elkaar gestoken en verbonden met een batterijpakket. In de ondergrondse verbinding tussen het Port Authority busstation en een metrostation vlakbij Times Square kwam de bom tijdens de drukke ochtendspits - vroegtijdig en gedeeltelijk - tot ontploffing. Gelukkig zonder al te zware gevolgen: er vielen, naast de zelfmoordterrorist, drie lichtgewonden die in zijn buurt stonden. De geplande terreuraanslag is dus grotendeels mislukt. Bewakingscamera's konden het moment van de explosie filmen.

Ook de vermeende dader zelf is niet levensgevaarlijk gewond, al zijn buik en handen van de terrorist er wel erg aan toe. Het zou gaan om Akayed Ullah die in Brooklyn woont, volgens The New York Post, die een hooggeplaatste politiebron aanhaalt. Ullah zou uit Bangladesh komen, maar al zeven jaar in de VS verblijven. Hij was vroeger taxichauffeur maar zijn licentie was vervallen. Hij verklaarde de bom zelf te hebben gemaakt in het elektriciteitsbedrijf waar hij werkt. Hij zou geen directe banden met IS hebben, maar er wel door geïnspireerd zijn.

Volgens burgemeester Bill De Blasio is het incident "een poging tot terreurdaad".

REUTERS Bill De Blasio, burgemeester van New York.

