VIDEO: bus met 20 passagiers ploegt door Schotse sneeuw en dan staat plots wagen dwars op de weg KVDS

01 maart 2018

23u02

Bron: YouTube, Edinburgh Evening News 1 Een buschauffeur heeft in Schotland nipt een aanrijding vermeden toen ze met 20 passagiers aan boord bijna tegen een wagen knalde die dwars over de baan was gegleden. Bij het uitwijken zag ze echter ook een wagen van de andere kant komen en de vrouw had al haar vaardigheden nodig om niemand te raken. De dashcam van de wagen die uit de andere richting kwam, filmde alles.

Op de spectaculaire beelden is de bestuurder van de wagen te horen, die zijn leven aan zich voorbij ziet flitsen als de dubbeldekker plots op hem af komt gedenderd. Het filmpje werd gisteren meteen online gezet en al meer dan 130.000 keer bekeken.

Keel

Buschauffeur Charmaine Laurie (45) deed haar verhaal in de krant Edinburgh Evening News. “Het weer was erg slecht”, zegt ze. “De zichtbaarheid was beperkt en daarom reed ik maar tussen de 20 en 30 kilometer per uur. Ik was net een heuveltop overgereden, toen ik opeens een wagen dwars over de weg zag staan voor me. Het gebeurde zo snel. Mijn hart klopte in mijn keel. Ik dacht echt dat ik die auto ging raken.”

Stay in people Red snow alert!! Stay in people Red snow alert!!

In de plaats namen instinct en training het over. “Ik remde eerst, maar merkte meteen dat de achterkant van de bus begon te glijden. Meteen haalde ik mijn voet van het pedaal en manoeuvreerde ik door de beschikbare ruimte tussen de wagen die op mijn rijvak stond en een wagen die uit de andere richting kwam. Daarna keerde ik terug naar mijn eigen rijstrook en reed ik door. Geconcentreerd.”

De vrouw rijdt nog maar drie jaar met de bus en ze blijft erg nuchter onder wat er gebeurd is. “We trainen op alle mogelijke omstandigheden. Zelfs mensen die plots oversteken voor je bus. Je moet overal op voorbereid zijn”, klinkt het droog.