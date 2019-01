VIDEO. Bulgaars feest: Plovdiv steekt vuurwerk af als culturele hoofdstad. DVDA

14 januari 2019

Plovdiv, de oudste stad van Bulgarije, is dit weekend officieel ingehuldigd als culturele hoofdstad van Europa. Zo’n 50.000 mensen waren aanwezig tijdens het spektakel en vierden dat de oudste stad van Europa er dit jaar de culturele hoofdstad is. De stad heeft zo’n 350.000 inwoners, waarvan velen tot Turkse, Roma, Griekse, Armeense of Joodse minderheden behoren, wat ervoor zorgt dat de stad een bruisende en veelzijdige cultuur kent. Plovdiv voorziet dit jaar zeker 350 culturele evenementen. De andere culturele hoofdstad van Europa is dit jaar Matera in Italië.