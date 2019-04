VIDEO. Britse soldaten in Kabul gebruiken foto Jeremy Corbyn als schietschijf Redactie

03 april 2019

11u39

Bron: Sky News 0

Het Britse ministerie van Defensie is een onderzoek gestart naar een video van soldaten die een foto van politicus Jeremy Corbyn gebruiken tijdens een schietoefening in Kabul. Defensie noemt het incident “onaanvaardbaar”. Volgens Alistair Bunkall, een correspondent van Sky News, waren de soldaten aan het oefenen om “VIP’s” te beschermen. Belangrijk is dat ze bekende mensen uiteraard (her)kennen, daarom hangen in de legerpost foto’s. Dat de foto van de Labour- voorzitter nu is gebruikt als schietschijf “valt ver onder de hoge normen van het leger”, aldus Defensie.